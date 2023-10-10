Devletimizin desteği çiftçilerimizin gayretiyle ata tohumu yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl'de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigârı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi. ANKARA