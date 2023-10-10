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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Gazze nöbeti

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Gazze nöbeti
Türkiye'de ve dünyada Gazze nöbeti sürüyor. İsrail'in hedef gözetmeksizin sivillerin üstüne bomba yağdırması, dünyanın dört bir köşesindeki Müslümanları ve vicdan sahibi tüm insanları sokaklara döktü.



ABD'de başta New York üzere birçok kentte yapılan yürüyüşlerde İsrail şiddeti kınandı. Filistin bayrakları açılarak 'Özgürlük' sloganları atıldı. Avustralya, İngiltere ve Tunus'ta da yürüyüşler vardı. Ağrı ve Van'da sivil toplum kuruluşları, İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması yaptı. Gazze'de ölenler için dualar edildi.
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Gazze nöbeti
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