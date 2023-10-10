Hemşireyi darp eden firari saldırgan aranıyor

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen bir kadın hastaya, serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yapmak istedi. Erkek hemşirenin iğne yapmasına karşı çıkan kadının eşi Kadir Fatih S., yumrukladığı hemşirenin burnunu kırdı. Hemşire acil serviste tedavi altına alınırken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Ancak daha sonra Kadir Fatih S., tutuksuz yargılanmasına karar verilip serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırgan hakkında tekrar tutukluluk kararı verildiğini belirterek firari olan saldırganın arandığını ifade etti. Bakan Koca, "Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz" paylaşımında bulundu.