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Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:23

Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalandı.

DHA
Kayseri’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kişi yakalandı.

38 GÖZALTI

Yapılan aramalarda 960 paket kaçak sigara, 2 bin 800 dal boş makaron, 1 adet tabanca, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi, 21 adet düzensiz göçmen, 11 gram sentetik kannabinoid, 0.70 gram eroin ve 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 38 kişi yakalandı
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