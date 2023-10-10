Polis memuru Alp Efe Bekit’i şehit etmişti! Hakim karşısına çıkan sanıktan “Polisi seven biriyim” savunması

Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yapılan sabit motosiklet denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet ehliyeti olmayan sürücüsü Osman Boyraz ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Osman Boyraz hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açılmıştı.

8 AYLIK HAMİLE EŞİ DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şehit polis Alp Efe Bekit'in 8 aylık hamile eşi Ezgi Bekir, emekli polis annesi Hülya Bekit ve babası Ali Nazif Bekit avukatları Funda Sadıkahmet ile birlikte katıldı. Tutuklu sanık Osman Boyraz ve avukatları duruşmaya katılırken sanığın anne ve babası izleyiciler arasında yer aldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Osman Boyraz savunmasında, "Motosiklet arkadaşımın sevgilisinin üstüne kayıtlıydı. Motor yakın zamanda çalınmıştı, karakola giderek çalıntı ihbarında bulunduk. Polis ekipleri motorumuzu buldu. Olay günü motosikleti tamirden almıştım. Caddede seyir halindeyken yanımdan iki araba geçti. 6-7 metre kala polisleri fark ettim. Fark edince sol tarafa geçtiğimde polis üzerime doğru geldi. Orada bir boşluk vardı. Oradan geçeyim dedim. 3-4 saniye içinde birine çarptım yere düştüm. Polisler beni alıp arabanın içine bindirdiler. Ben polis olduğunu orada anladım" dedi.

AİLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savunmasına devam eden sanık, şehit polisin elinde bir şey olduğunu, hızının 80 km civarı olduğunu belirterek "Panikle bir anda sadece frene bastım üzerime doğru gelince solundan boşluktan geçmek istedim. Ben çarpmadan önce polisi fark ettim ama sol taraftan kaçmaya çalıştım. Ben devletini, polisi seven birisiyim, kasıtlı olarak yapmadım. Ben devletini, polisini seven birisiyim, kasıtlı olarak yapmadım. Ben işinde gücünde olan biriyim" dedi. Sanığa olay anına ait güvenlik kamerası izletildi. Şehit polisin hamile eşi, anne ve babası gözyaşlarını tutmadı.

FRENE BASTIĞINI İDDİA ETTİ

Sanık Boyraz, "Frene bastım, çarpmamak için sola kırdım" diye konuştu. Ardından mahkeme başkanı, "Görüntülerde yavaşladığına dair bir izlenim yok, viraj olduğunu söyledin ama görüntülerde düz yol viraj görünmüyor" dedi. Sanık frene bastığını bir kez daha iddia etti.

"3 AYDIR OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLERDEN ÇIKAMIYORUM"

Şehidin eşi Ezgi Bekit, 8 aylık hamile olduğu ve olayın hala etkisinde olduğunu söyleyerek "Ben bu halimle son 3 aydır olay anına ait görüntünün içinden çıkamıyorum. Benim eşim 2 metre, 120 kilo görünmeyecek biri değil. En sol şeritten en sağ şeride geçiyor. 5-6 polisi görüyor, sola doğru kırıyor. Suçlu şekilde motoru sürüyor. Hiç bir şekilde hızını kesmiyor, bilirkişi raporunda da var herhangi bir fren izi görünmüyor. Onun orda maksimum hızı 50 olmalıydı. Şikayetçiyim, müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum" dedi. Şehidin anne ve babası da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"YAVAŞLAMAK YERİNE GAZA BASTIĞI İÇİN BİZ EGZOZ SESİNİ DUYDUK"

Tanık polis memuru Ahmet Onur Yılmaz, "4 aydan beri o mevkide denetim yapıyoruz. Olay günü motorun abartı egzoz sesini duyduk. Yol boştu şahıs bizi görmüştü sonra bizi görünce normal egzozunu açtı sesinden duyduk. Yavaşlamak yerine gaza bastığı için biz egzoz sesini duyduk. Şehidimiz hem beden dili ve sesli bir şekilde dur ihtarında bulundu ama sanık yavaşlamak yerine hızını artırdı. Sonrasında zaten polis arkadaşımıza çarparak şehit etti. Şehir içi olduğu için belli bir hız limitinde gitmesi gerekiyor. Kural ve tabelalara uyarak seyir halinde gitseydi bizim orada denetim yaptığımızı rahatlıkla anlardı" ifadeleri kullandı.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti sanık Osman Boyraz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu alınmasına ve sanık avukatının keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması talebini reddederek duruşmayı erteledi.