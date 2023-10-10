SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan BM Sekreteri Guterres ile ’İsrail-Filistin’ görüşmesi: Orantısız saldırılar çıkmaza sürükler

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

'ORANTISIZ SALDIRILAR DURUMU ÇIKMAZA SÜRÜKLER'

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.