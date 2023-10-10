Türkiye’den Afganistan’a yardım eli

Afganistan'ın Herat vilayetinde önceki gün meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445'e ulaştı. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğunu ve depremlerde 1320 evin yıkıldığını ifade etti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6.3, 5.5, 4.7, 6.3, 5.9, 4.6, 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı Afganistan'a yardım elini uzattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini gönderdiğini duyurdu. MSB tarafından gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımda, Türkiye'nin yardımlarının Afganistan'a ulaştırıldığı belirtilerek, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" ifadelerini kullandı.