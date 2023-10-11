PKK’nın Nusaybin’e yaptığı saldırıda şehit olan 12 kişi anıldı

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, programda, Nusaybin'de 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında, hain terör örgütü PYD/YPG'nin kalleşçe düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit düşen 12 sivil vatandaşı dualarla yad ettiklerini söyledi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA BOZAMAYACAKTIR'

Devletin bekasına, birlik ve beraberliğine kast eden tüm hain terör örgütlerine karşı devletin ve milletin yanında olanları, tarihin her zaman minnetle ve hayırla yad edeceğinin altını çizen Akkoyun, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın canına kast eden huzuru bozmaya çalışan hain teröristler nerede saklanırsa saklansın, kimlere güvenirse güvensinler mücadelemiz devam edecek ve kökünü kazıyacağız. Kan döken, milletimize pusu kuran, zarar veren hiçbir bölücü yapının dünyanın neresinde olursa olsun, varlığını sürdürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir şer odağı kanlı ve kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacaktır, emellerine ulaşamayacaklardır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır."

Bu topraklarda kökleri çok derinde, geçmişi çok eski bir kardeşlik bağının bulunduğunun altını çizen Akkoyun, bu bağın, şehitlerin kanlarıyla, gazilerin fedakarlıklarıyla, milletin gayretleriyle ve dualarıyla yoğrulduğunun altını çizdi.

Birlik ve beraberliğin çıkar hesapları üzerine kurulu olmadığını aktaran Akkoyun, "Bizim birliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kuruludur. Birlik ve beraberliğimizin de en büyük gücü budur. Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi, barış, istikrar, huzur, iş birliği ve refahın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet için her zaman çalışacağız, gayret edeceğiz." diye konuştu.

'NUSAYBİNLİLER HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞIYORLAR'

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da ilçede 4 yıl önce yaşanan kalleş saldırıda hain terör örgütünün yüzünün bir kez daha açığa çıktığını kaydetti.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Kayabaşı, "Bugün Nusaybin özelinde söyleyecek olursak sadece kırsalda değil şehir merkezinin her taşında toprağında Nusaybinli kardeşlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşayabilmektedirler." dedi.

'BUNDAN SONRA HİÇBİR GÜLAY BABASIZ KALMASIN'

Saldırıda terör kurbanı olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise 4 yıl önce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasız kaldığını, yaşadıkları bu acıyı hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Demir, "Ben buranın kızıyım, burada doğup büyüdüm. Burada babamı anmak bana çok zor geliyor. Ama ağlamayacağım, çünkü biliyorum güçlü durmam gerekiyor. Biz bu topraklara sahip çıkmak zorundayız, başka bir şansımız yok. Bize düşen tek şey bizlerle omuz omuza mücadele edenlerle yan yana yürümektir. Bir daha hiçbir Gülay, hiçbir Elif, hiçbir Dilan, hiçbir Berivan babasız kalmasın diye bizlere omuz verin. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.