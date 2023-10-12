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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Camide alkol alıp meydan okumuştu: İlk celsede tahliye edildi

Girdiği camide alkol şişesiyle poz verip “Bulabilirseniz haydi bulun” diyerek mesaj atan şüpheli, çıktığı ilk celsede tahliye edildi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Camide alkol alıp meydan okumuştu: İlk celsede tahliye edildi
Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde alkol kullandığını gösteren bir fotoğraf paylaşıp tutuklanan Safa Yasin Ö. hâkim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Eylemi toplumu bir arada tutan milli ve manevi değerlere yönelik" diyerek tutuklama talep ettiği, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 4 yıla kadar hapsini istediği Safa Yasin Ö., saygısızlığının neticelerini öngöremediğini ileri sürdü.



Mahkeme ilk celsede kararını verdi. Sanığın paylaşımı ile "halkın belli kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediğini belirtti. Önce 9 ay, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni gösterip 7 ay 15 gün hapsine ve tahliyesine hükmetti.
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Camide alkol alıp meydan okumuştu: İlk celsede tahliye edildi
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