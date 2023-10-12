Camide alkol alıp meydan okumuştu: İlk celsede tahliye edildi

Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde alkol kullandığını gösteren bir fotoğraf paylaşıp tutuklanan Safa Yasin Ö. hâkim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Eylemi toplumu bir arada tutan milli ve manevi değerlere yönelik" diyerek tutuklama talep ettiği, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 4 yıla kadar hapsini istediği Safa Yasin Ö., saygısızlığının neticelerini öngöremediğini ileri sürdü.Mahkeme ilk celsede kararını verdi. Sanığın paylaşımı ile "halkın belli kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediğini belirtti. Önce 9 ay, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni gösterip 7 ay 15 gün hapsine ve tahliyesine hükmetti.