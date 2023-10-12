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Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:19

Depremzedeler için yapılan konutlarda sona geliniyor

Asrın felaketinde etkilenen iller arasında yer alan Adana'da, TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi. Depremden hemen sonra merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 8 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzedeler için yapılan konutlarda sona geliniyor

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Aralık ayında 13-14 bloğun teslim edilmesinin planladığını belirterek, "İnşallah konutların yüzde 80'ini yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

8 bloğun boyalarının tamamlandığını ifade eden Karslıoğlu, "Şantiyede 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışılıyor. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemeler yüzde 100 yerli malı kullanıldı. Adana'mızda tüm depremzedelerimizin evleri güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapıldı. Yeni yılda buralar cıvıl cıvıl olacak" diye konuştu.

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Depremzedeler için yapılan konutlarda sona geliniyor
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