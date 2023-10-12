‘Devlet gibi davranmazlarsa örgüt muamelesi görürler’

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Gazze'de sivillerin bombalanmasına tepki gösterdi: İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekûn cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalı. Sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Tarafların buna riayet etmesini istiyoruz. Sivilleri kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır. İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda dünya kamuoyu önünde örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır.Başkan Erdoğan, grup toplantısında BM kürsüsünden de gösterdiği haritalarla Filistin topraklarının nasıl işgal edildiğini bir kez daha anlattı.Başkan Erdoğan'ın İsrail- Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için yürüttüğü çok yönlü diplomasi sonuç vermeye başladı. Önceki günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüşen Erdoğan'ın temaslarından çıkan uzlaşma doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.