Hac önkayıt işlemleri uzatıldı

Diyanet işleri Başkanlığı, son başvuru tarihi dün sona eren 2024 yılı hac önkayıt işlemlerinin, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Buna göre vatandaşlar, önkayıt işlemlerini 15 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıtları otomatik olarak yenilenecek.Engelli, hasta veya yaşlı olan hacı adayları müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler belirlenen süre içerisinde çocukların önkayıtlarını yaptırabilecek. Çocuklar, ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek.Detaylı bilgiye; hac.gov.tr web adresinden ve müftülüklerden ulaşılabilecek.