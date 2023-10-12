Yargıtay’da son zamanların rekor seçim turu

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin'in 4 yıllık görev süresi 11 Haziran'da sona erdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yeni daire başkanını belirlemek üzere Anayasa'nın 154. maddesi uyarınca sandığa gitti. Ancak 13 Haziran'da başlayan seçimlerden bugüne kadar hiçbir sonuç çıkmadı. Seçimlerde 50'nci tur geride kalırken, Yargıtay Üyeleri Lütfi Aksoy, Hanefi Keskin ve Erol Güngör Yüksel arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANANA KADAR SEÇİM DEVAM EDECEK

Yargıtay Kanunu'na göre; daire başkanları kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçiliyor. Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma günlerinde sonuç alınıncaya kadar adaylar arasında oylama devam ediyor. Daire başkanı belirlenene kadar eski başkanlar ise görevlerine devam ediyor. Buna göre; daire başkanı seçilebilmesi için Yargıtay'daki mevcut üye sayısı olan 352'nin yarısından bir fazlası olan 176 oyu alan 11. Ceza Daire Başkanı seçilecek.

AKARCA'DAN HUKUKİ DÜZENLEME ÇIKIŞI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 1 Eylül'deki Adli Yıl Açılış Töreni'nde Yargıtay başkanlığı, başkanvekilliği ve daire başkanlığı seçimlerinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak şekilde hukuki düzenleme yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mevcut sistemde adayların salt çoğunlukla seçilmesinin meşruiyet bakımından faydalı gözüktüğünü kaydeden Akarca, bu durumun seçimlerin aylarca sürebilmesine yol açtığını ve verimliliği etkilediğini vurgulamıştı.