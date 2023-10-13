Başkaları kavga ederken biz güçlenerek çıktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına değerlendirmelerde bulundu. "Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni başarıyla gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:AK Parti'ye ve temsil ettiği dava geleneğine uygun şekilde, Türkiye'ye örnek olacak bir coşku, heyecan ve kardeşlik iklimi içinde, bu demokrasi sınavını alnımızın akıyla verdik.Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek, hem de yenilenerek çıktık. Kongremizin hemen sonrasındaki MKYK toplantımızda, yeni üyelerimizle tanışma fırsatı bulduk. MYK üyelerimizin seçimini yaptık.Omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum.