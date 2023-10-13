Mücadelemiz ömür boyu bitmez

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi, evladı terör örgütü tarafından kaçırılan tüm annelerin mücadelesine dönüştü. Oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu. Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesi ile umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1500'üncü gününe girerken, katılım günden güne artarak 367'ye ulaştı. Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren anneler, mücadeleleriyle PKK ve HDP'ye karşı büyük zafer kazanarak, 47 kişinin ailesine dönmesini sağladı.Siirt'ten 9 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için eylemi sürdüren anne Saadet Ödümlü, "Yaz kış, sıcak soğuk demeden evlatlarım için burada mücadele ediyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin sayesinde tüm annelerin evladı gelecek. 1500 gündür PKK ve HDP'ye karşı mücadele eden anneler, bu eylemin sonunda kazanacaktır. PKK ve destekçileri ise kaybedecek" diye konuştu.Diyarbakır'da 8 yıl önce kaçırılan kızı Songül için mücadele eden anne Fatma Akkuş ise, "1500 gündür PKK ve HDP ile çocuklarımızı kurtarmak için mücadele veriyoruz. İnşallah ben sağ oldukça PKK'dan evladımı alacağım. Yıllardır PKK annelere gözyaşları döktürdü. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar bu mücadele sürecek. Bir ömür boyu, sonuna kadar devam edecek" dedi.