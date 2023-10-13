Terörist ve suçlular nefes alamayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş olmak üzere yaptıkları operasyonları ülkenin dört bir yanında aralıksız sürdürdüklerini, şafak vaktinde de gün batımında da suç ve suçlularla mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:"İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimi bölücü terör örgütünün can çekişmesi. Saldırı girişiminden hemen sonra başlattığımız Kahramanlar Operasyonlarıyla ülkemizin dört bir yanında teröristlere karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizin hiç durmadan, duraksamadan devam ettiğini gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride, Milli Savunma Bakanlığı sınır boylarında ve ötesinde, MİT istihbarat faaliyetleri ve nokta operasyonlarıyla, hep birlikte teröre karşı mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. 40 yıldır sorunların ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör, AK Parti hükümetleri döneminde bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yayla, terk edilmiş tek bir köy, mezra, tek bir kulübe dahi olmayacak.""Son 120 günde terör örgütlerine yönelik İHA'lar, SİHA'lar ve İKU'lar 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 65 bin 730 operasyon yapıldı. 309 terörist etkisiz hale getirildi. 1810 şüpheli gözaltına alındı, 433'ü tutuklandı. FETÖ'ye yönelik 1786 operasyonda da 2 bin 689 şüpheli gözaltına alındı. 536'sı tutuklandı. DEAŞ'a yönelik 377 operasyon yapıldı. 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alındı, 161'i tutuklandı. Sol terör örgütlerine 102 operasyon yaptık. 2 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken, 16'sı tutuklandı." "Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki 2 terörist, başta Beşiktaş Vodafone saldırısı olmak üzere, Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canımızın şehit edilmesi, 236'sının ise yaralanması eyleminde talimatı veren hainler.Bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." "Organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. Son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702'si tutuklandı. 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi. Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz. Zehir taciri ne ise bizim için terörist de odur. Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenledik. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. 8 bin 379'u tutuklandı.""Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin 59. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin 386. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 287 bin 177 olmak üzere ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı -düzenli göçmen demek, ülkemize girişi, kalışı, çıkışı yasal olan yabancılara düzenli göçmen diyoruzbunların toplam sayısı 4 milyon 711 bin 622... Son 120 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 397 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 3 bin 975'i yakalanırken, bunların 1225'i tutuklandı." "120 günde 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 48 bin 339'u ülkelerine deport yani sınırdışı edildi."SİBER vatanda da muharebe yapılıyor. Son 120 günde bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. 86 şüpheli gözaltına alındı. 31'i tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 239 operasyonda 916 şüpheli gözaltına alındı. 307'si tutuklandı. Yasadışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı, 288 şüpheliden 70'i tutuklandı. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik 154 operasyonda 199 şüpheliden 35'i tutuklandı.