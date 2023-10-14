Dualar Gazze için

Diyanetİşleri Başkanlığı'nca hazırlanan cuma hutbesinde, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmünün yaşandığı belirtilerek, "Ümmet-i Muhammed olarak bize düşen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, kardeşlik hukukumuzu canlı tutmak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır" ifadesi kullanıldı. "Zulümle Abat Olunmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede yaklaşık bir asır önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek fitne ve zulmün tohumları ekildiği anlatılarak, "Topyekûn bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir. Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır" ifadelerine yer verildi. ANKARA