Mal varlıklarına el konuldu

Son günlerde tüm Türkiye'nin gündeminde olan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK inceleme başlatmış, Polat'a ait şiketler hakkında birçok yasadışı unsur ortaya çıkmıştı. MASAK'ın hazırladığı raporda Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.Ayrıca Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenlediği ortaya çıkmış, sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlenmişti. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı. MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın mal varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı.Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağını değerlendirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.