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Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:43

34 ilde “Narkogüç” operasyonu düzenlendi Operasyonda 190 zehir taciri yakalandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 34 ilde “Narkogüç” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 190 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
34 ilde “Narkogüç” operasyonu düzenlendi Operasyonda 190 zehir taciri yakalandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 34 ilde "narkogüç" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı. İstanbul, Bursa, Edirne, Diyarbakır, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 34 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai, skunk, kenevir, eroin, uyarıcı hap, kokain ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonları yapan jandarma ve polisleri tebrik ederken uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

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34 ilde “Narkogüç” operasyonu düzenlendi Operasyonda 190 zehir taciri yakalandı
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