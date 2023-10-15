Bu kadar kısa sürede yuvamız olacağını hayal bile edemezdik

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da yapımı tamamlan 25 köy evinin anahtarları, depremzede vatandaşlar tarafından teslim alındı. Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde 12 ve Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 25 köy evi için hak sahipleri belirlendi. Babatorun Mahallesi'nde vatandaşlara evlerinin anahtarları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi.Yeni evine eşyalarıyla birlikte kavuşan depremzede Fatma Tüfek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bu eve sahip oldum. Rüyamda bile görsem inanmazdım yani. Buzdolabı ve ankastre var. Ben hayal edemem böyle bir şeyin olacağını. Ankastre, davlumbaz, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge, düdüklü tencere, masalar, maşallah ütü masası, tost makinesi, blender, robot, daha ne olsun yani. Her şey var, eksik yok. Evimizin anahtarını teslim aldık" dedi.Yeni evinin anahtarını alan Vedat Sezer de "Depremin ardından yeni evime bu kadar kısa sürede kavuşacağımı hayal etmiyordum" diye konuştu.