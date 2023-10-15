Yerinde dönüşüm seferberliği

Afet bölgesini daha hızlı ayağa kaldırmak için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Kampanyası" için bu kez 11 ilde bilgilendirme seferberliği başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla ilk olarak Hatay ve Adıyaman'da düzenlenen toplantılara belediye meclis üyelerinden hak sahiplerine kadar her kesimden ilgi yoğun oldu. Hibe ve krediden nasıl yararlanılabileceğini ayrıntılarıyla anlatan yetkililer, merak edilen soruları da yanıtladı. Bilgilendirme toplantıları salı günü Malatya, çarşamba günü de Kahramanmaraş ile devam edecek.Afet bölgesinde kendi konutunu ya da işyerini yerinde dönüştürmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi desteği sunan "Yerinde Dönüşüm Kampanyası" son sürat devam ediyor. Hibe ve kredi destekleri arttı. Buna göre hak sahiplerine 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi imkânı sunuluyor. İşyerini yapmak isteyenler ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira da faizsiz krediden faydalanabiliyor. Ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira da kredi veriliyor.