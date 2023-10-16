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Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:00 Son Güncelleme: 16.10.2023 16:04

HDP kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Agit Y. tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
HDP kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra şüphelilerden biri serbest bırakılırken Agit Y., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Agit Y. 'Terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı.

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HDP kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı
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