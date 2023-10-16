HDP kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra şüphelilerden biri serbest bırakılırken Agit Y., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Agit Y. 'Terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı.