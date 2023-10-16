Irak ve Suriye tezkereleri Meclis’te görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de bu hafta, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşülecek. Genel Kurul'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edilen, milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin TL ikramiye ödemesinin de yasalaşması bekleniyor. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak. Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor. Teklif, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca teklifte Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan madde ihdası ile emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi öngörülüyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak.