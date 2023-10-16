Son dakika: Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis
DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai yargılandığı davada karar verildi. Sumaidai, “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetme” suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai yargılandığı davada karar verildi. Sumaidai, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Son dakika: Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis