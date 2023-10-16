Yerel seçim öncesi 81 ilin fotoğrafı çekildi

AK Parti'de 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından hedef yerel seçimler oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla birlikte kurmaylarına yerel seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi. Bununla birlikte seçim sonuçlarının analiz edilmesini istedi. Seçim İşleri Başkanlığı 1950'den 2023'e kadar yapılan tüm sonuçların rakamsal analizini yaparken, AR-GE başkanlığı ise seçmen davranışlarını analiz edecek anketler düzenledi. Mayıs ayından Ekim ayına kadar toplamda 350 anket yapıldı. Metropoller ve ilçeler dâhil seçmen davranışını etkileyen etmenler araştırıldı. Seçmen neden AK Partiye oy veriyor ya da vermiyor bunun cevabı alındı.AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinin akşamı Erdoğan'ın talimatıyla 15 Mayıstan bu yana yerel seçimlere çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin startını 15 Mayıs'ta verdi. 14 Mayıs'ın ertesi günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. Seçimlerden sonra 52 il başkanı ve 400 ün üzerinde ilçe başkanı değiştirildi. Geçtiğimiz hafta parti vitrinini yenileyen AK Parti'nin hedefi 31 Mart seçimleri. AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresi ile de MKYK'sında yüzde 65'lik değişim ile kadrosunu yeniledi. Yeni MKYK'nın da ilk görevi yerel seçimlere hazırlık oldu.AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.İstanbul'da AK Parti seçim kampanyaları kapsamında öncelik ulaşım ve deprem olacak. 2019 seçim vaatlerinde muhalefetin vaatlerini yerine getirmediği anlatılacak. Mültecilerin kontrol altında tutulması, geri dönüş projelerini makro politikalarının hızlandırılması ve ekonomi de kampanyada yer alacak. Ankara'da benzer sorunların ön plana çıktığı öğrenildi.