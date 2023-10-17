Akmayan suya yüzde 100 zam: Bir tanker su 1500 lira

Barajların su seviyesinin düşmesi, her gün patlayan ishale hatları nedeniyle susuzluğun eşiğine gelen Bodrum'da suya yüzde 100'e yakın zam yapıldı.Susuzluk krizinin yaşandığı ilçede 1 tanker suyun fiyatı ise 1500 TL'den satılıyor.Oteller, turistik tesisler ve vatandaşlar, 3 tonluk bir tanker için 1500 TL ödediği gibi su almak için de sıraya giriyorlar. Böylece vatandaş normalde şebeke suyu için yaklaşık 1 tonluk suya 18 TL ödeyeceğine tankerle su alarak 500 TL ödemek zorunda kalıyor.Su kesintisi, tasarruf ve su teminiyle ilgili uyarıların yapılmasının önemine dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) SKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Vatandaşlara uyarı yapılmazsa su tüketimini körükleyecek, halk sağlığını riske atacak, kısıtlı su kaynaklarımızı daha da azaltacak ve su üzerinde haksız rekabete olanak tanıyacak bir ortam yaşanabilir. Bu durum vatandaşlarımızın 10-18 TL'lik suya 500 TL ödediği bir tablo ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın 50 kat, 100 kat, 200 kat daha fazla ücret ödeyerek suya erişiminin kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.