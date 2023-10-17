Dedikodu ve iftira tazminatsız kovulma sebebi

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, gece bekçisi olarak çalışan işçisini, dedikodu yaptığı ve iftira atarak mesai arkadaşlarını birbirine düşürdüğü gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkardı. Bunun üzerine iş mahkemesine başvuran bekçi, firmadan kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücretlerini talep etti.Firma avukatları ise bekçinin işini, doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun yapmadığını, iftiralarla ve dedikodu yaparak işçileri birbirine düşürdüğünü, sözlü uyarılara rağmen bu davranışlarını değiştirmediğini, bu nedenle de sözleşmesinin feshedildiğini öne sürerek davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme ise davanın kısmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine hem bekçi hem de firma kararı temyiz etti. İtirazları değerlendiren Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi ise kararı sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozarken, bekçinin dedikodu yaparak arkadaşlarını birbirine düşürdüğü için tazminatsız işten çıkarılmasını yerinde buldu.