Jeotermal serayla Ağrı’da domates, Van’da muz, Erzurum’da çilek

Türkiye'de son yıllarda tarımsal üretimin artışının kilit teknolojilerinden biri de enerji maliyetlerini adeta sıfırlayan, hava koşulları riskini minimize eden jeotermal seralar oldu. Bugün 17 Ekim Dünya Jeotermal Günü. Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (JED) Ali Kındap, "Türkiye'de 1500'ün üzerinde doğal çıkış noktası olan jeotermal enerji, her ilde her türlü tarım ürününün yetişmesine imkân tanıyacak yeterlikte. Ayaklarımızın altında bulunan ve kullanılmayı bekleyen jeotermal kaynaklarımızla bugün Ağrı'da domates, Van'da muz, Erzurum'da çilek yetiştirmemiz mumkün" dedi. İHA