Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık cezasının gerekçesi açıklandı

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören lise öğrencisi A.E.S. (17), Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına saygısız hareketler sergilemiş, görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Hakimliğin "Bu milletin baş üstünde yer etmiş bir kişiye fotoğrafı vesilesiyle hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Türk Milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetindedir" diyerek tutukladığı A.E.S'nin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

"VİDEOYU İZLEDİĞİMDE GÖRDÜM ÇOK ÜZÜLDÜM, SİLMELERİNİ İSTEDİM"

Geçtiğimiz hafta hakim karşına çıkan A.E.S., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı, verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. A.E.S'nin hakim karşısında pişman olduğunu ve davranışının kabul edilir bir yanı olmadığını söylediği öğrenildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini söylediği belirtilen A.E.S'nin, "Maalesef okulda oynadığımız bir oyunda oyun kurgusu gereği masa üzerinde ters duran fotoğraflardan ile rastgele birini alır ve muhtelif hareketler yapardık. Ben de aldığım fotoğrafa maalesef böyle çirkin bir hareket yapmıştım. Bu hareketleri yaptıktan sonra bunları kime yaptığımızı izler ve eğlenmeye çalışırdık. Ben videoyu izlediğimde fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu gördüm ve çok üzüldüm. Arkadaşlarımdan bunu silmelerini istedim" dediği aktarıldı.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkeme 1 yıl 8 aylık cezanın gerekçesinde, A.E.S'nin Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürterek üçüncü bir kişiye kendisini kameraya çektirdiğini ve bir sosyal medya kullanıcısının videoyu paylaştığını belirtti. Eylemin okulda gerçekleşmesi, niteliği ve ağırlığını dikkate alan mahkeme hüküm kurarken bu nedenlerle alt sınırdan uzaklaştığını kaydetti. Duruşmadaki tavrı ve pişmanlığını dikkate alarak cezasında indirim uygulandığını da ifade etti.