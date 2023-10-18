Gazze’de insanlık değerleri vurgun yedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamlara sert tepki gösterdi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları kaydetti:Kudüs, Gazze ağlıyor. Gazze'de insanlık değerleri vurgun yemiştir, insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmakta. Savaş suçu kabul edilen ve ciğerleri patlatan beyaz fosfor bombası kullanıldığına ilişkin kanıtlar bir bir ortalığa dökülmüştür. Gazze'de çocuklar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar, tüm sivil ve masumlar kurşunların, bombaların, barbar saldırıların canlı hedefi. Bebeklerin ağzında emzik değil yara izi, süt değil kan lekesi var.İsrail'in başına gelenler karşısında yas tutup da Gazze'nin çığlıklarına kulak tıkayanlara her şey bir yana insan demek mümkün müdür? Gazze'ye insani yardımların önü kesilmemeli. Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz'de oluşturulacak insani yardım koridoru aracılığıyla Gazzelilere el uzatılmalı. İsrail saldırılarına derhal son vermeli. İki devletli çözüm vasatı mutlaka oluşturulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın akılcı, ahlaklı ve aktif diplomasisi desteklenmeli.Ayrıca ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini sevk etmesi hafife alınamayacak bir tehdit ve sorumsuzluk. Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavır. 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitiminin yanı sıra, 23-27 Ekim 2023 tarihlerine Türkiye ile Kıbrıs Türk Devleti'nin birlikte icra edeceği "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı" meydanın boş olmadığına dair çok güçlü bir mesaj.(YSP'nin 4'üncü Büyük Kongresi) Bu terör gösterisinin yapıldığı salonda İstiklal Marşı okunmadı, Türk bayrağı asılmadı, bebek katilinin posteri sahneye taşınarak cinayet ve ihanete güzellemeler yapıldı. Ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de diğer kaprisli, kafaları gidip gelen müzmin ortaklarından hiç ses çıkmadı. HDP bir kez daha kostüm değiştirerek bu defa da HEDEP adını almıştır. Bizim anlayamadığımız, bu Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır? HDP ve devamında kurulan hangi parti varsa derhal kapatılmalı, bir daha bölücü ve yıkıcı bir siyasi organizasyona ruhsat ve icazet verilmemeli.14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin muazzez sonucunu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle perçinleyip Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya mücadelesine koyulacağız. Cumhur İttifakı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın üzerine sıçratacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.