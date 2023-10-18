İsrail protestosunda acı olay! 1 kişi kalp krizinden hayatını kaybetti

İsrail önceki akşam Gazze'deki en eski hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. En az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlar sokağa döküldü. Protesto gösterilerinin yapıldığı noktalardan biri de İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu binası oldu. Burada toplanan binlerce kişi İsrail'e öfkesini dile getirdi. Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'te başkonsolosluğun de bulunduğu bina önünde toplandı. Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, 'Katil İsrail, Filistin'den defol', 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı.

Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.

"KIYMETLİ BABAMI KAYBETTİK"

Bu sırada o bölgede acı bir olay yaşandı. Eyleme katılanlardan Eshabil Tüfekçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi'yi kaybettik. Biber gazından uzakta, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, El Fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine, ne bizim protestomuza, ne de İsrail'in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli."