İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!

İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu ve ilçe başkanları, bugün öğlen saatlerinde istifasını açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, ve diğer 6 ilçe başkanlığındaki başkanlar ve tüm yönetim kurulu üyelerinin topluca istifa ettiğini açıkladı. Parti üyelerinden birçok isim de partideki üyeliğini iptal ettirerek partiyle tüm ilişiğini kesti. İYİ Partideki hareketli saatlerin ardından Amasya'da bir günde İYİ Partiden istifa eden isimlerin sayısı 300'ü geçti.