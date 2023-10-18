Tüm Türkiye’de Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in insanlığa ve savaş hukukuna sığmayacak şekilde sivillerin tedavi gördüğü Gazze'deki hastaneyi bombalaması sonucu yaklaşık 600 Gazzeli şehit oldu. Vicdanları kanatan bu saldırı sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı üzerine Türkiye'de bulunan yaklaşık 90 bin camide öğle namazı öncesinde hayatını kaybedenler için sala okundu. Öğle namazına müteakip ise hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

GAZZELİLER İÇİN DUA ETTİLER CENAZE NAMAZI KILDILAR

İstanbul'da bir çok camide cenaze namazı kılınırken Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Cami'nde de sala okunarak gıyabi cenaze namazı kılındı. Camiye gelen vatandaşlar yapılan dualara ellerini semaya kaldırarak eşlik ederken hep birlikte cenaze namazı kıldı.