Türk hacılara elektronik vize kolaylığı: 5 dakikada evden vize dönemi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tawfig B. Fawzan Alrabiah, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Alrabiah, Türk hacılarına sağlanacak vize kolaylığı hakkında açıklama yaptı. Türk vatandaşların Mekke ve Medine'ye gidişleri için daha üstün bir hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Alrabiah, "Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi almasını katılımlarına sunuyoruz. 5 dakikadan daha kısa bir sürede bu vizeyi evden ya da herhangi bir yerden alabilecekler. Ya da Suud havalimanlarında bu vizeyi alabiliyorlar. Bu vize, sahibine Suudi Arabistan'a birkaç seferlik giriş yapabilir. Ayrıca bir yıl içinde 90 gün ikamet alabiliyor. Bu vize Türk vatandaşlarına Suudi Arabistan'ı, kutsal toprakları ziyaretle ilgili büyük bir kolaylık sağlayacak" dedi. Suud Havayolları'nın sefer kapasitesinin yüzde 380 artırılacağını duyuran Alrabiah, bugünden (dün) itibaren Ankara'dan Medine'ye direkt seferlerin başlayacağını belirtti. Yakında Gaziantep'ten Medine'ye de direkt seferlerin başlayacağı bilgisini veren Alrabiah, "Suud Havayolları, umre seferlerinde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacak. Flynas, şubat ayı itibarıyla Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer başlatacak. Ankara'dan direkt Medine seferleri aralık ayında başlayacak" ifadelerini kullandı.Basın toplantısında İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e ilişkin konuşan Erbaş, "Ne yazık ki bugün Mescid-i Aksa, insanlık tarihinin en büyük bir trajedilerinden birine sahne olmaktadır. Asırlarca selam yurdu olmuş Kudüs'te başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanlara ve İslam'ın kutsallarına hunharca saldırılar yapılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu coğrafyada barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegâne yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Alrabiah ve beraberindeki heyetle bakanlıkta görüştü. Uraloğlu, "Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır" ifadesini kullandı.