74 ilde silah kaçakçılarına darbe

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Mersin ve Şanlıurfa başta olmak üzere 74 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 bin 368 şüpheli de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" şeklinde açıklamada bulundu.