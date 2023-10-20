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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:14 Son Güncelleme: 20.10.2023 09:27

Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet!

İsrail, iki haftadır Filistin halkına ölüm yağdırdı. Binlerce masum sivili hayattan kopardı. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren AB ve ABD, yaşanan zulme sessiz kaldı. Hollanda’da yaşananlar ise Avrupa’daki İslam düşmanlığını kanıtladı. PKK destekçilerinin eylemine göz yuman Hollanda polisi, Filistin halkına destek vermek isteyenlere copla saldırdı…

Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Düzenlediği kanlı saldırılarla binlerce masun sivili hayattan kopardı. Tüm dünya, bu katliama sessiz kaldı. İlk sırada ise her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren Avrupa vardı.

Tüm AB ülkeleri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara sessiz kaldı. Filistinlilere destek olmak isteyenleri ise engellemeye çalıştı.

Dün akşam Hollanda'da yaşananlar, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ve İslam düşmanlığını bir kez daha kanıtladı.

Terör örgütü PKK destekçilerinin eylem yapmasına göz yuman Hollanda polisi, konu Filistin olunca şiddete sarıldı. Filistin'e destek vermek isteyenlere coplarla saldırdı.

Hollandalı polislerin havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdüğü anlar, kameralar cep telefonu ile kayda alındı.

Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video

Çok sayıda polis, sayıları oldukça az olan eylemcilere acımasızca saldırdı.

Terör örgütü PKK destekçilerini izlemekle yetinen polislerin Filistin için bir araya gelenlere saldırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

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Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet!
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