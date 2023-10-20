İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Düzenlediği kanlı saldırılarla binlerce masun sivili hayattan kopardı. Tüm dünya, bu katliama sessiz kaldı. İlk sırada ise her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren Avrupa vardı.
Tüm AB ülkeleri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara sessiz kaldı. Filistinlilere destek olmak isteyenleri ise engellemeye çalıştı.
Terör örgütü PKK destekçilerinin eylem yapmasına göz yuman Hollanda polisi, konu Filistin olunca şiddete sarıldı. Filistin'e destek vermek isteyenlere coplarla saldırdı.
Hollandalı polislerin havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdüğü anlar, kameralar cep telefonu ile kayda alındı.
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video
Çok sayıda polis, sayıları oldukça az olan eylemcilere acımasızca saldırdı.