Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Düzenlediği kanlı saldırılarla binlerce masun sivili hayattan kopardı. Tüm dünya, bu katliama sessiz kaldı. İlk sırada ise her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren Avrupa vardı.