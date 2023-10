İşte İsrail’in 75 yıllık katliam sicili

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'yi soykırım ablukasına alan İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayan görülmemiş katliamlara imza atıyor. Sivil, asker, çocuk, kadın ayrımı gözetmeyen İsrail güçleri, hastaneleri bile bombalıyor. Son olarak Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayan ve 500 masumu katleden İsrail, kurulduğu tarih olan 1948'den bu yana birçok sivil katliamına imza attı. SABAH, İsrail'in katliamlarla dolu sicilini derledi. Sivil insanların yaşadığı kasabalara, mülteci kamplarına, mahallelere, camilere saldıran İsrail, binlerce insanı katletti.İsrail, kurulduğu günden bugüne kadar, Filistin topraklarında büyük katliamlar gerçekleştirdi. Çocukları bile katletmekten geri durmayan İsrail güçleri; kamplara, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine her fırsatta saldırdı.On binlerce kişiyi öldüren İsrail, yakın tarihin her döneminde sistematik katliamlar yaptı. 14 Mayıs 1948 tarihinde kurulan İsrail, kuruluşundan kısa bir süre sonra büyük bir katliama imza attı. 9 Temmuz 1948'de Kudüs'ün kuzey batısındaki Lida kasabasını basan İsrail güçleri, bölge halkını göçe zorlamak için sistematik bir katliam yaptı. 426 sivil Filistinli, İsrail kurşunlarıyla can verdi.Bugün Lida kasabası adeta hayalet bir şehir konumunda. 5 Haziran 1967 tarihinde de Kudüs'teki Filistinlileri göçe zorlamak isteyen İsrail yeni bir sivil katliamına imza attı. İsrail kuvvetlerinin havadan ve karadan yaptığı bombardıman neticesinde 300 sivil hayatını kaybetti.Evleri yanan ve yıkılan binlerce Filistinli, Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldı. Filistinlilere ait bölgeler ve şehirler adeta toplu katliamlarla İsrail sınırlarına dahil edilmiş oldu.12 Ağustos 1976 tarihi de İsrail'in desteklediği milis kuvvetlerin yaptığı insanlık dışı vahşete tanık oldu. Çocuk, kadın, hasta ve yaşlıların sığındığı Tel- El Zaatar Filistin Mülteci Kampı'ndan çıkmak isteyen masumlara açılan ateş sonucu yine çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 1500 masum hayatını kaybetti. İsrail'in katliamları bununla da sınırlı kalmadı.En büyük sivil katliamlarından birini de bir ibadethanede gerçekleştirdi. 25 Şubat 1994 tarihinde Hz. İbrahim Camii'ne saldıran İsrail askerleri, ibadet halindeki 79 Müslüman'ı vahşice öldürdü.