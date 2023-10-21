6.4 milyon Filistinli toprağına hasret

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik kanlı saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede kalan son Filistinli nüfusu da yerinden ederek sürgüne göndermek istiyor. Kuruluş tarihi olan 1948 yılından itibaren Filistin topraklarını sistematik bir şekilde işgal eden İsrail, milyonlarca Filistinliyi topraklarından sürdü. İsrail'in baskısı altında silah zorluyla topraklarını terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi ülkelerdeki mülteci kamplarına dağıldı. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde, 58 Filistinli mülteci kampı bulunuyor. Bu kamplarda 5.5 milyon Filistinli kalıyor. Diğer ülkelere de dağılanlarla birlikte yurdundan edilen Filistinlilerin sayısı 6.4 milyonu buluyor.İsrail'in Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte bölgede felaketler silsilesi birbirini izledi. İsrail devleti kurulduğunda bölgede Yahudilerin sahip olduğu toprak oranı sadece yüzde 5'ti. İsrail kurulduktan iki ay sonra Filistinlilere ait 675 köyü yok etti. 1967 yılında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal eden İsrail, buralara Yahudileri yerleştirdi. İsrail, şu an Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. 1948'den bugüne kadar 6 milyonu aşkın Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Zoraki sürgün hayatı yaşayan Filistinlilerin ekseriyeti mülteci kamplarında yaşıyor.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 58 Filistinli mülteci kampı resmen tanınıyor. Bunlardan 12'si Lübnan'da bulunuyor. Bu kamplarda kayıtlı yaklaşık 450 bin mülteci yaşıyor. Veyfel (Celil) mülteci kampı 1952'de hizmet vermeye başladı. Veyfel kampı Beyrut'un 90 kilometre doğusunda bulunuyor. Kampta yaklaşık 10 bini aşkın kayıtlı mülteci yaşıyor. Beddavi kampı 1955'te kuruldu. Lübnan'ın kuzeyinde bulunuyor. Kampta 17 bin kayıtlı mülteci yaşıyor. Burc eş-Şimali kampı 1948'de kurulmuş olup kampta 20 bin kayıtlı mülteci var. Burc el-Baracine kampı 1948'de Kızılay Dernekler Federasyonu tarafından kuruldu. Reşidiye kampında 30 bine yakın mülteci kalıyor. 1967'de İsrail zulmünden kaçan Filistinliler yaşıyor. Miye Miye kampı 1954'te, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde kurulan El-Buss kampı 1950'de hizmet vermeye başladı. Sabra ve Şatilla kampları 1949'da Beyrut yakınlarında kuruldu. 1956'da kurulan Dabiye kampında 5 bin kayıtlı mülteci barınıyor. 1949'da kurulan Nehru'l-Barid kampında ise 6 bin mülteci kalıyor. Mar Elias kampı ise 1952'de kuruldu ve 600 mülteci yaşıyor. Ayn el-Hilve kampında 70 bine yakın mülteci kalıyor.Ürdün'de ise yaklaşık 2.1 milyon Filistinli mülteci yaşıyor. Filistinli mültecilerin yaklaşık 370 bini Ürdün'ün çeşitli yerlerindeki 10 mülteci kampında, birçoğu yetersiz koşullarda ve yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalıyor. Ceraş, El Hüseyin, Ez Zerka, El Vahdat, Talibiyye, El Hısın, Sevfe, Medeba, Marka, Gazze, El Buk ve Es Suhha kampları var. Yine Ürdün'de resmi olmasa da 3 Filistinli mülteci kampı daha bulunuyor. Suriye'de ise 12 mülteci kampı var. Bu kamplarda 560 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Suriye'de yaşanan çatışmalar kamplarda kalanların dramını daha da artırıyor.Ramallah'ta Deyr Ammar, Celezon, Silvad, Ein Arik, Nur Şems, Tulkerem, Ed-Dehişe, Beyt Cebrin mülteci kampları bulunuyor. Batı Şeria'da ise Birzeit Akabe Cebr, El-Favvar ve Cenin mülteci kampları, topraklarından sürgün edilen Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.İsraıl'in7 Ekim'den itibaren yaptığı insanlık dışı saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 3 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Son 9 yılda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise şöyle: