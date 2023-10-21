Filistinli profesör saldırılarda 16 yakınını kaybetti

ASlen Filistinli olan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip (61) de Gazze'deki bombalı saldırıda yakınlarından 16 kişiyi kaybetti. Halası, eniştesi, doktor olan iki yeğeninin beraber oturduğu 3 katlı binaya bombanın isabet ettiğini ve aralarında çocukların da olduğu 16 yakınını kaybettiğini belirten Elhatip, "Benim ailemin 3'te 1'i kaldı.Gerisi zaman içerisindeki saldırılarda öldürüldü. Bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. 75 yıldır sadece Filistinliler öldürülüyor. Sadece benim halkım ölüyor" dedi. 39 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten ve 30 yıldır Türk vatandaşı olan Prof. Dr. Hatim Elhatip, "Bu savaş değil, katliam, soykırımdır. Hem de tek taraflı bir soykırım. İsrail kendi kontrolü altında olan, açık cezaevi gibi hapis hayatı yaşattığı gariban Filistin halkına saldırdı. Hiç acımadan yıllardır yaptığının daha kötüsünü yaptı. İnsanlar dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Ama dünya sessiz" diye konuştu.