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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Filistinlilerin göçe zorlanması kabul edilemez

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Filistinlilerin göçe zorlanması kabul edilemez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.
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Filistinlilerin göçe zorlanması kabul edilemez
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