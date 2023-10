Dönüşüm ve Eğitimin Geleceği" temasıyla dördüncüsü düzenlenen YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi (YETZ2023), Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde yapıldı. Zirvede konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, Müslümanların en büyük silahının duaları olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Onun için her gün, her an dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya gayret etsek, inanıyorum ki bunun dahi tesiri olacaktır" dedi.