Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan SABAH’a açıkladı: Kızılay’ın Gazze’deki aşevi yeniden yemek çıkarmaya başladı

Türk Kızılay Gazze Aşevi, İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardımandan yara aldı. İsrail'in saldırısından hafif hasar alan aşevi ise sıcak yemek dağıtımına onarımın ardından tekrar başladı.

Gazze içindeki yerel personeliyle savaş mağduru sivillere gıda desteği veren Türk Kızılay, yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi için de temaslarını sürdürürken Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Gazze'deki aşevindeki son durumu SABAH Gazetesi'ne açıkladı.

Altan yaptığı açıklamada "Bir yetimhane kompleksi içerisinde aşevimiz vardı. İsrail'in bu saldırılarında aşevi hafif zarar gördü, yemek dağıtamadı. Aşevini onardık. Şu anda Gazze'deki aşevimizin stokundaki mevcut malzemelerle günlük 500 aileye sıcak yemek dağıtıyoruz.

Sadece bir noktada değil başka noktalara da aşevini yaymak istiyoruz ama şartlar buna müsaade etmiyor. Zira sürekli bir bombardıman var. Bomdardımanı bir kenara bırakalım esas mesele malzeme yok. Mevcut malzeme yavaş yavaş tükenmeye başlıyor" dedi.

"TÜRK KIZILAY OLARAK HAZIRIZ!"

İnsani yardım taşıyan tırların girişinin sınırlı olduğunu dile getiren Altan, "İnsani yardımlar günlük 20, 17 ya da 15 kadar tır sınır kapısından giriş yapıyor. Sağlıkla ilgili Gazze'de büyük bir dram yaşandığı için sağlık malzemeleri öncelikle girdi. Gazze'ye gıda malzemesinin girmesinde ciddi problem var. Hem bizim gönderdiğimiz yardımlar hem de diğer ülkelerin yardımları sınır kapısında sıraya girmiş durumda. Gün gün 10-15 tır giriş yapacak görünüyor. Bizim tırlarımız da sınır kapısında giriş için bekliyor. Sınır kapısı düzgün bir şekilde açılırsa Kızılay olarak biz her şeyimizle hazırız. Hem buradan insani yardım gönderme hem de Mısır'dan tedarik ederek gönderebilmek için tüm görüşmelerimizi yaptık. Kapı açıldıktan sonra biz konvoylarla Gazze'ye beslenme, sağlık, barınma ürünlerini ve çocuklar için özellikle mamalara ihtiyaçlarını ulaştıracağız.

Temizlik malzemeleri de gerekli. Bir de evler yıkıldı; kap-kaçak çadır vs gibi ürünleri içeriye sokmaya hazırız şu anda. Şu an içerideki beslenmeyle alakalı stoklar yavaş yavaş tükenme noktasına geliyor. Gazze'de 2,5 milyon insan yaşıyor. 10-12-30 tırla ihtiyaçların karşılanması mümkün değil, daha fazlasının girmesine ihtiyaç var. Bu temel insan hakkıdır" açıklamasında bulundu.