Bakan Koca’dan DSÖ’ye mesaj: Türkiye, Gazze’ye sağlık hizmeti ulaştırmaya hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almasını istedi. Türkiye'nin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya, yaralıları tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığını hatırlatan Bakan Koca, "Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. DST, önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı" dedi.Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı. Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtildiMemurSendikaları Konfederasyonu'na (Memur- Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, birçok ilde yaptıkları eylemle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını dile getirerek, "Sivil binalar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor. Ambulanslar vuruluyor. Çocuklar, kadınlar, yaralılar, sağlık çalışanları öldürülüyor. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkûm edilmiş durumda. İnsanlık adına utanç vericidir" dedi.