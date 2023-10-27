Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'DE FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. 150 polisin katıldığı, drone destekli eşzamanlı operasyonda A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi. İncelemede; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu düzeyde bulundukları, yurtdışından temin edilen paraları yurtiçinde örgüt mensuplarına aktardıkları,'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları belirlendi.