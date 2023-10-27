Haberler Gündem Haberleri Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.10.2023

Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'DE FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. 150 polisin katıldığı, drone destekli eşzamanlı operasyonda A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi. İncelemede; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu düzeyde bulundukları, yurtdışından temin edilen paraları yurtiçinde örgüt mensuplarına aktardıkları,'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA