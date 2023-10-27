‘Tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ediyoruz’

İsrailsavaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki evlerini bombalamasından yaralı kurtulan 12 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Nadin Abdullatif, tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ettiklerini belirterek, "Biz Gazze'de hayat yaşamıyoruz. Bütün ülkeler için kanımız ucuz. Yaşamaya güç yetiremiyoruz, yorulduk" ifadeleriyle İsral'in saldırılarına tepki gösterdi. Abdullatif ve yaralanan çok sayıdaki aile üyesi, evlerinin bombalanması üzerine Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne sığındı.İSRAİLsavaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki El Astal ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Astal ailesinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğu açıklandı.Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi. Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.BİRLEŞMİŞ Milletler'in(BM) Filistinliler için insani yardım koordinatörü Lynn Hastings, İsrail'in Gazze halkına şehri terk etmeleri çağrısına yanıt veren yeni bir açıklama yaptı. Hastings, "Gidecek yerleri olmadığı ya da hareket edemedikleri için tahliye olamayan insanlar için önceden yapılan uyarılar hiçbir fark yaratmıyor" dedi.