Türkmenistan’a TDY’ye üyelik daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u dün Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Berdimuhammedov'un katılımıyla iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye'nin Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, imzalanan 13 anlaşmaya dikkat çekti. Erdoğan, Türkmenistan'a Türk Devletler Teşkilatı'na (TDT) tam üyelik davetinde bulunduğu konuşmasında şunları belirtti:Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze ve başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dâhiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz tabiatıyla bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.