Zulmü haykıran doktorun evine bomba

7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın, ihtiyar, hasta demeden adeta zulüm fırtınası estiren işgalci İsrail, hastaneyi boşaltmaları yönündeki tehdide karşı "Ya burada kalırız ya da hastalarımızla birlikte ölürüz" diyen doktorun evini bombaladı. İsrail'in, Gazze'de boşaltılmasını istediği 20 hastaneden biri olan Şifa Hastanesi'nin Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Habib, 24 Ekim'de SABAH aracılığıyla yaptığı açıklamada hastaneyi boşaltmayacaklarını açıklamıştı. İsrail tarafından evi hedef alınan Dr. Habib, açıklamasında, "İsrail hastaneyi boşaltmamızı istedi.Şifa Hastanesi, Gazze'nin en büyük hastanesi. Bizim şu an hastanemizde 750 yaralı var. 'Biz bu çocukları ve yaralıları nereye göndereceğiz? Vuracaksınız vurun' dedik. Yaklaşık 40 bin kişi var hastane sahasında. Kampüsümüz 40 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Hastaneyi boşaltmayı düşünmüyoruz. Ya burada kalırız ya da hastalarımızla birlikte ölürüz. Başka çare yok. Moralimiz yüksek, başımız dik. Bizi vatanımızdan kaçıramazlar" ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamadan iki gün sonra Dr. Habib'in evi İsrail tarafından bombalandı. 13 gündür evine gitmeyen doktorun evine girdiği sırada yapılan saldırıda Dr. Habib, eşi ve iki çocuğu yaralandı. Saldırı sonrasında ailesiyle Şifa Hastanesi'ne sığınan Dr. Habib, SABAH'a yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hastanede 13 gündür nöbetçiydim. Eve gitmem gerekti. Uzun süredir duş almamıştım. Ve ailemi göremiyordum.Eşimi ve evlatlarımı görmek istedim. Eve girer girmez, büyük bir patlama oldu. İsrail tarafından evimiz vuruldu. Ailece saldırıdan yaralı olarak kurtulduk. Şu an hepimiz çalıştığım hastaneye geldik. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Canımızı zor kurtardık. Ailemde de ciddi yara alanlar var. Benim kafamda birçok yara oluştu. Sol kolum kırıldı. Sol kulağım ikiye yarıldı. Sırtımın muhtelif bölgelerinde bir sürü yara ve yanık söz konusu. Allah'a şükür iyi sayılırız."