Türkiye Filistin için tek yürek

Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için bir araya gelecek. Mitinge Başkan Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılması bekleniyor.

MİTİNG İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

- Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev yapacak

- Alana 12 farklı kapıdan giriş yapılacak

- 39 ilçeden otobüsler kaldırılacak

- İstanbul'da tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak

- Metro DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferler yapılacak

- Marmaray Yeşilköy Durağı'ndan yürüyerek ulaşım koridoru oluşturuldu

- 30 bin araç kapasiteli otopark hazırlandı

- Miting alanında 29 ses ve ekran kulesi kuruldu

- Mescit, ilkyardım, WC vb. ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alanı kuruldu

- 50 farklı noktada su dağıtım alanları kuruldu

- İnternet kalitesini artırmak için ek olarak 25 adet seyyar baz istasyonu kuruldu

- Yerli ve yabancı basın mensupları için özel platform hazırlandı. 2 katlı olarak hazırlanan basın platformu toplam 60 metre uzunluğunda. Her bir medya kuruluşuna özel 60 ayrı bölüm oluşturuldu

- Miting için kurulan sahne de özel hazırlandı. Mescid-i Aksa, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı görsellerle donatılan sahnenin toplam uzunluğu 60 metre Yükseklik 14 metre. Ayrıca sahnede 6 adet LED ekran mevcut

- İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının beklendiği miting özel konuklara da ev sahipliği yapacak. Pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak

- Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak

- Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.

- Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının da ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası medya kuruluşları akreditasyon yaptırdı.