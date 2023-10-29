Cumhuriyet’in ilanından sonra diplomasinin merkezi Türkiye oldu

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye, birçok yabancı ülkenin devlet başkanı tarafından ziyaret edildi. 16 Şubat 1926'da Fransa'nın Suriye Yüksek Komiseri Henri de Jouvenel, Ankara'ya gelmiş ve Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Şubat 1926 tarihinde ağırlandı. 1927 yılında Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Veli Han, Türkiye'ye resmî bir ziyarette bulunmuş ve Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.ABD'nin Büyükelçisi olarak Ankara'ya atanan Joseph J. Grew, 12 Ekim 1927'de Mustafa Kemal Paşa'ya itimatnamesini sundu. 20 Mayıs 1928 yılında Afganistan Kralı Amanullah Han Türkiye'yi ziyaret etmiştir. İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri milli mücadele dönemine kadar uzanıyordu. 27 Ekim 1930 tarihinde Yunanistan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti. Venizelos 27 Ekim günü Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede güncel konular ele alındı.28 Ekim 1930'da Macaristan Başbakanı Cont Bethlen Türkiye'ye gelmiş ve 28 Ekim 1930 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi. 13 Ocak 1931 tarihinde Japon Prensi Takamutsu, Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Atatürk ile görüştü. 6 Temmuz 1931 tarihinde Irak Kralı Faysal Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Kral Faysal, daha sonra 12 Haziran 1932 tarihinde de Türkiye'yi ziyaret edip Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. 2 Aralık 1931'de Bulgaristan Başbakanı M. Mauchanoff, Atatürk'ü ziyaret etti. 27 Ekim 1932 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Faruki Han, Atatürk'ü ziyaret etti.19 Şubat 1933'de Yang Şiyeh başkanlığındaki Çin askerî heyeti, 19 Şubat 1933 tarihinde Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmiş bu ziyarette Türk-Çin ilişkiler geliştirildi. 21 Ekim 1933'de Macaristan Başbakanı Jules Gömböş ve Dışişleri Bakanı M. De Kayna, resmî temaslar için Türkiye'ye geldi ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi. 27 Ekim 1933 tarihinde Kızıl Ordu Başkomutanı Harbiye Komiseri Mareşal Voroshilov başkanlığında Sovyet askerî heyeti, 27 Ekim 1933'te Ankara'ya gelmiş ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmiştir. Heyet, Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine de katıldı. 16 Haziran 1934'de İran Şahı olan Rıza Pehlevi Türkiye'ye geldi. 20 Haziran'a kadar Ankara'da kalan Pehlevi, Eskişehir, Afyon, İzmir, Balıkesir hattını takip ederek İstanbul'a geldi. Burada bir hafta kalan Pehlevi 2 Temmuz 1934'te Türkiye'den ayrılmıştır. Pehlevi, Türkiye'deki gelişimi ve reformları yerinden inceleme imkânı buldu. 3 Ekim 1934'de İsveç Veliahtı Gustav Adolf, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edildi. 4 Eylül 1936 tarihine gelindiğinde ise İngiliz Kralı VIII. Edward, Türkiye'ye geldi. 18 Haziran 1938'de ise Romanya Kralı II. Carlos, Atatürk'ü ziyaret etti.