Halk milli mücadele için meydanlara indi: Ordu millet el ele

Kurtuluş savaşının en zorlu dönemlerinde, halk bağımsızlığına sahip çıkmak adına mitinglere düzenledi ve cephede savaşan askerlere moral verdi.15 mayıs 1919'da Sultan Ahmet'te büyük bir miting düzenlendi.10 Ağustos 1921 tarihinde Bolu'da, milli mücadele lehine bir destek mitingi gerçekleştirildi. 13 Ağustos 1921'de Siirt'te gerçekleştirilen miting doğu bölgesinin harbe hazır olduğunun göstergesiydi.17 Ağustos 1921'de Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey konuştu, bu mitinge Düzce Gençler Birliği de katıldı.17 Ağustos 1921'de Elâzığ'da Orduya yardım için bir halktan yardım toplandı.23 Ağustos 1921'de Niğde'de Cami-i kebirde halk ordu için dua etti.29 Ağustos 1921'de Trabzon'da ordu için her türlü fedakârlığa hazır olunduğu Of Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından bildirildi.19 Ağustos 1921'de Sivas mitinginde orduya destek yemini edildi.19 Ağustos 1921'de Van'da, her türlü fedakârlığın yapılacağı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından ifade edildi.19 Ağustos 1921'de Manisa'da beş bin kişilik bir miting yapıldı. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılması için yemin edildi.22 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya'da, miting gerçekleştirildi. Mitingde orduya destek yemini edildi.23 Ağustos Safranbolu'da Köprülü Mehmed Paşa Camiisi önünde bütün ahalinin iştirakiyle büyük bir miting yapıldı. Mitingde Yunan ordusuna lanet edildi ve kahraman ordunun zaferi için dua edildi.2 Eylül 1921'de Kayseri'de Büyük mitingler yapılarak orduya dua edildi.3 Eylül 1921'de Mardin'de yapılan mitingde eli silah tutan herkes emre hazır denildi.